Vier Mal mehr Wind- als Wasserstrom erzeugt

Im Saale-Orla-Kreis wurden im Jahr 2018 insgesamt 562 Gigawattstunden (GWh) Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt. Dabei konnte der Gesamtstromverbrauch im Landkreis von 795 Gigawattstunden zu 70,7 Prozent aus erneuerbaren Energien gedeckt werden, teilte das Landratsamt auf Anfrage mit.

Die Industrie im Landkreis verbrauchte demnach im vergangenen Jahr 542, die Haushalte 112 sowie Handel, Dienstleistung und Gewerbe 141 GWh Strom. Dagegen wurden im Landkreis 398 GWh Strom aus Biomasse, 86 aus Windkraft, 58 per Photovoltaik und 20 GWh aus Wasserkraft erzeugt. Bislang stehen 25 Windräder im Landkreis: zwölf in Tanna-Schilbach, acht in Gebersreuth, drei in Oettersdorf und je eines in Remptendorf und Wernsdorf. In der Übersicht nicht enthalten sind je zwei ältere Anlagen bei Meilitz und Traun.

Nach dem 2. Planentwurf der Regionalen Planungsgemeinschaft sind weitere Vorranggebiete geplant. Derzeit liegen im Landratsamt 14 Anträge für den Bau von Windenergieanlagen vor. Beantragt sind zwei Windräder (W14) bei Triptis/Gütterlitz, drei bei Schmieritz (W24), fünf bei Löhma (W26), sechs bei Tanna-Unterkoskau (W28a) und ein weiteres bei Tanna-Schilbach (W28b), drei bei Ullersreuth (W29). Bereits genehmigt und in Betrieb sind acht Anlagen bei Gebersreuth (W30).

Weiterhin gibt es sechs laufende Verfahren für den Bau von Windenergieanlagen außerhalb der Vorranggebiete bei Seubtendorf/Blintendorf (3 Windräder), Weira (5), Mielesdorf (2), Wernsdorf/Schilbach (5), Wernsdorf (2) und Frössen/Blintendorf (5).