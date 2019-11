Besuch per Drehleiter: Einsatzkräfte der Bad Lobensteiner Feuerwehr danken dem bisherigen Hauptamtsleiter Rainer Scheunemann (r.), der in den Ruhestand geht.

Brenzlige Stimmung im Bad Lobensteiner Rathaus

Blaulicht-Einsatz am Bad Lobensteiner Rathaus. Mittwochvormittag rückt die Feuerwehr der Kurstadt auf dem Marktplatz an und schwenkt die Drehleiter in Richtung Rathaus-Balkon. Die nach oben schwebenden Einsatzkräfte haben aber keine Löschwasserspritze zur Hand, sondern einen Blumenstrauß sowie eine Feuerlöscher-Attrappe, in der sich ein prozenthaltiges „Löschmittel“ befindet. Es ist der bewegende Moment, Dankeschön zu sagen – Dank an den bisherigen Hauptamtsleiter Rainer Scheunemann, der seinen letzten Arbeitstag hat und in den Ruhestand geht.

Auch ohne Uniform ein Feuerwehrmann

Seit Anfang der 2000er Jahre war Rainer Scheunemann als Hauptamtsleiter zuständig für die Feuerwehren der Kommune. In seine Zeit fiel die Anschaffung neuer Einsatztechnik und -fahrzeuge, von denen nun drei zur feierlichen Verabschiedung vorgefahren sind. „Wir wollen uns ganz herzlich bedanken für die geleistete Arbeit“, sagt Wehrführer Denny Franz, „wenn du auch nie Feuerwehrmann in Uniform gewesen bist, haben wir dich trotzdem immer mit dazugezählt.“ Es habe in all den Jahren stets eine konstruktive Zusammenarbeit gegeben, die oft nicht leicht gewesen sei. „Da hat es auch mal gekriselt“, sagt Denny Franz, „aber wir haben uns immer wieder vertragen.“ Die Zusammenarbeit habe stets Spaß gemacht. „Wir werden dich vermissen“, so der Wehrführer.

Gerätehaus-Anbau besondere Herausforderung

Der scheidende Hauptamtsleiter ringt damit, dass ihn die Gefühle nicht übermannen. „Ich danke euch auch“, erwidert er. Eine Verbindung zur Feuerwehr wird bleiben, denn er ist Mitglied der Alters-Ehrenabteilung.

Bei allen finanziellen Zwängen, von denen jede Kommune betroffen ist, lag ihm stets an einer einsatzfähigen Feuerwehr. Nicht allein die Beschaffung von Einsatzkleidung und Löschtechnik stellt immer wieder eine besondere Herausforderung dar. In Bad Lobenstein war es noch der dringend erforderliche Erweiterungsbau am Gerätehaus, der für manches graue Haar gesorgt haben dürfte. „Immer dienstags war Bauberatung“, erinnert sich Feuerwehrmann Thomas Schuster. Mancher Streit war auszufechten gewesen, immerhin lag die Investitionssumme für den 2007 fertiggestellten Anbau bei zwei Millionen Euro.

Umstrittene Personalentscheidung

Die Nachfolge von Rainer Scheunemann ist geregelt, René Blitz hatte sich auf eine Ausschreibung beworben und wird bereits seit einigen Wochen eingearbeitet. Derweil brennt im Rathaus im Zusammenhang mit einer völlig anderen Personalentscheidung die Luft. Die Gattin des Bürgermeisters soll künftig in der Stadtinformation arbeiten. Eine Entscheidung, mit der Personalrat, Amts- und Sachgebietsleiter, Stadtratsmitglieder und auch der stellvertretende Bürgermeister Klaus Möller (Linke) Bauchschmerzen haben.

Ehefrau Kathrin gratuliert hier ihrem Bürgermeister-Gatten Thomas Weigelt im April 2018 zur Wiederwahl. Foto: Peter Hagen / OTZ

Es hatte eine Stellenausschreibung für das Sachgebiet Kultur gegeben, auf die sich seine Frau beworben habe, erklärt dazu Bürgermeister Thomas Weigelt (parteilos). Eine aus Personalrat, Amtsleitern und Sachgebietsleitern gebildete Kommission habe Kathrin Weigelt zwar als bestgeeignet bewertet, aber eben Bedenken geäußert, weil es sich um die Bürgermeister-Gattin handelt. Daher sei diese Einstellung nicht erfolgt, so die Schilderung von Thomas Weigelt. Später sei es um die Ausschreibung einer Stelle in der Stadtinformation gegangen, die an eine außenstehende Bewerberin vergeben worden ist. Eine Woche nach deren Neueinstellung habe eine Mitarbeiterin der Stadtinformation überraschend ein Versetzungsgesuch eingereicht, weshalb plötzlich erneut eine Stelle in der Stadtinformation zu besetzen gewesen sei, erklärt Thomas Weigelt. „Daraufhin habe ich gesagt, dass wir eine geeignete Bewerberin haben, nämlich meine Frau.“

Grundsätzlich hat Weigelt ein Problem damit, warum fachlich geeignete Persönlichkeiten allein mit der Begründung von verwandtschaftlichen Beziehungen keine Anstellung im öffentlichen Dienst finden sollen. Bei Stellenausschreibungen müsse ausschließlich das Können der Bewerber zählen, so die Auffassung des Bürgermeisters.