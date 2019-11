Es war ein fatales Missgeschick. Passiert im August vorigen Jahres während des Musikfestivals „SonneMondSterne“ in Saalburg. Als ein damals 24-jähriger Besucher die Kartusche am Campingkocher wechseln wollte, strömte plötzlich Gas aus. Die Hände wurden kalt, worauf er die Kartusche fallenließ.

Offenbar wurde die Bedienungsvorschrift nicht eingehalten. Durch das Missgeschick erlitt eine junge Frau schwere Verbrennungen – wie auch der junge Mann selbst, dem nun eine „fahrlässige Körperverletzung durch Herbeiführung einer Explosion“ zur Last gelegt worden ist. Ursprünglich sollte die Tat mit einem Strafbefehl geahndet werden. Dagegen erging Einspruch, weshalb es zur Verhandlung in der Zweigstelle Bad Lobenstein des Amtsgerichts Pößneck kam.

Verletzte entlastet den Angeklagten

„Das ist alles sehr dumm gelaufen“, sagt der Angeklagte zu dem Unglück auf dem Zeltplatz. Ungeachtet der eigenen schweren Verletzungen hatte er sich um das verletzte Mädchen gekümmert. Das beschreibt die junge Frau selbst, die dem Angeklagten ein Schriftstück fürs Gericht mitgegeben hat. Darin heißt es, dass es sich bei dem Vorfall um einen Unfall gehandelt habe und der Angeklagte trotz seiner eigenen Verletzungen sich sofort sehr gekümmert hatte. Weil der eintreffende Rettungswagen nicht genügend Schmerzmittel an Bord gehabt hätte, habe der Angeklagte sogar zu Gunsten der verletzten Frau auf Medikamente verzichtet. Er habe sich als sehr guter Freund verhalten und solidarisch gezeigt. Und sie sei nicht daran interessiert, dass der Angeklagte für den Unfall bestraft werde, heißt es in dem Schreiben der verletzten Frau

Laut Strafbefehl sollte der Angeklagte 1500 Euro zahlen. „Die Anzahl der Tagessätze lässt sich nicht beschränken“, wird dem Angeklagten in der Hauptverhandlung erläutert. Und für die Staatsanwaltschaft waren die Folgen des Unfalls zu schwerwiegend, um das Verfahren einzustellen. Das Gericht zieht sich außergewöhnlich lange zurück, bis das Urteil verkündet wird: der Angeklagte wird verwarnt und darf sich in einjähriger Bewährungszeit nichts zuschulden kommen lassen, ansonsten sind 3000 Euro zu zahlen. Zur Bewährungsauflage gehört die Zahlung von 500 Euro an den Weißen Ring.