Feuerwehren in Bad Lobenstein und Saalburg-Ebersdorf winterbereit

„Der Winter kann kommen“, so das Fazit von Kreisbrandmeister Jörg Philipp, nachdem er in den Bereichen Bad Lobenstein und Saalburg-Ebersdorf die jährliche Überprüfung der einzelnen Feuerwehr-Gerätehäuser abgeschlossen hat.

Bevor Eis und Schnee bei möglichen Feuerwehreinsätzen erschwerend hinzukommen, hat sich Jörg Philipp davon überzeugt, dass sich die gesamte Technik und Ausrüstung in einem tadellosen Zustand befindet. Dazu gehört die Kontrolle der Prüfprotokolle. „Im Ergebnis kann ich feststellen, dass bei allen Feuerwehren, auch in den kleineren Ortsteilen, die Winterbereitschaft gegeben ist“, freut sich Jörg Philipp. Das sei angesichts des enormen zeitlichen Aufwands, der in der Freizeit betrieben wird, keineswegs eine Selbstverständlichkeit.

Tragkraftspritzen müssen trocken sein

„Beispielsweise müssen die zur Fahrzeugausstattung gehörenden Tragkraftspritzen komplett entwässert sein, damit bei Minustemperaturen auf der Fahrt zu einem Einsatzort nichts einfrieren kann“, nannte der Kreisbrandmeister einen von vielen Punkten, die abzuarbeiten gewesen sind. „Abgefragt wurde zudem die Tagesbereitschaft“, war weiter zu erfahren. Gerade in kleineren Orten sei zu verzeichnen, dass tagsüber immer weniger Einsatzkräfte zur Verfügung stehen. „Ab einer bestimmten Einsatzgröße wird dann durch die Rettungsleitstelle die entsprechende Stützpunktfeuerwehr mit alarmiert“, erklärte Jörg Philipp eine Schlussfolgerung. Sein Wunsch sei es, dass sich mehr junge Menschen für den Ehrendienst bei der Feuerwehr bereiterklären würden.

In Bad Lobenstein und den Ortsteilen hatte Wehrführer Denny Franz, in Saalburg-Ebersdorf Stadtbrandmeister Jörg Kretzschmar die Überprüfung der Gerätehauser begleitet. Ein abschließender Wunsch des Kreisbrandmeisters: „Gerade jetzt zur Weihnachtszeit sollte jeder besonders vorsichtig sein beim Umgang mit offenem Feuer. Brennende Kerzen dürfen nie ohne Aufsicht sein!“ Schließlich wäre es auch den Feuerwehrleuten am liebsten, an den Festtagen bei ihren Familien bleiben zu können.