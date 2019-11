Brand im Swingerclub Neumühle – Gäste bibbern in der Kälte

Glück im Unglück hatten in der Nacht zu Sonntag rund 40 Menschen, die sich während des Kellerbrandes im Swingerclub „Zum Kuckuck“ im Gahmaer Ortsteil Neumühle aufgehalten haben. Als die Stützpunktfeuerwehr Wurzbach am Einsatzort kurz nach 1 Uhr eintraf, drang bereits dichter schwarzer Rauch aus dem Erdgeschoss. Die 40 Menschen, die sich zuvor in dem Etablissement aufgehalten hatten, waren zu diesem Zeitpunkt schon zu großen Teilen evakuiert. „Der Eigentümer hat sehr schnell und gut reagiert, als der Brand bemerkt wurde“, stellt Sandro Wildt, Wehrführer und stellvertretender Stadtbrandmeister von Wurzbach, fest. Und er ergänzt: „Der Hauptausgang war nicht verraucht, so konnten die Menschen sicher ins Freie gelangen“ – ein nicht allzu häufig vorkommender Umstand bei einem Kellerbrand. Nach einer Aufforderung durch die Einsatzkräfte verließen auch die letzten Menschen das Haus. „Es waren alle bekleidet, aber nicht den Temperaturen entsprechend. Es gab zu dieser Zeit schon Minusgrade. Das Deutsche Rote Kreuz hat sich vor Ort um die Menschen gekümmert“, beschreibt Sandro Wildt. Einige Gäste hätten bibbernd in der Kälte gestanden und deshalb nachgefragt, ob sie das Gebäude wieder betreten dürften – was verneint wurde. Nach der geregelten Evakuierung der Club-Gäste stand fest, dass es keine Vermissten oder Verletzten gab. Der Brandort würde sich im Keller des Hauses befinden.

Starke Hitzebelastung für Einsatzkräfte Die Wurzbacher Einsatzkräfte, die unter anderem mit zwei Tanklöschfahrzeugen und einem Löschgruppenfahrzeug angerückt waren, machte daraufhin drei Trupps mit jeweils zwei Kameraden für den Innenangriff unter Atemschutz bereit. „Während der erste Innenangriffs-Trupp zur Brandstelle vorrückte, kümmerte sich der zweite Trupp um einen Rauchverschluss, damit das Haus vor weiteren Beschädigungen durch den Rauch geschützt wurde“, schildert Sandro Wildt. Der Rauchverschluss an der Tür tat seine Wirkung. Der in den Keller zur Brandlokalisierung abgestiegene Löschangriff-Trupp stellte einen Brand im Heizungsraum des Gebäudekellers fest. Die Einsatzkräfte brachten den Brand in wenigen Augenblicken trotz großer Hitzebelastung unter Kontrolle. „Die Wärmebelastung insbesondere an der Decke war schon sehr groß. Das Feuer hatte vom Steuerungselement der Heizung auf die Isolierung der Heizungsrohre an der Decke übergegriffen“, erklärt der Wehrleiter. Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache Die Kriminalpolizei Saalfeld hat am Montagvormittag einen Brandursachen-Ermittler aus Rudolstadt zum Swingerclub entsendet, der die Brandentstehung ermitteln soll. „Zurzeit ermitteln wir in alle Richtungen. Weder ein technischer Defekt, noch ein menschliches Versagen oder Brandstiftung kann ausgeschlossen werden. Wir gehen davon aus, dass wir Ende dieser Woche nähere Erkenntnisse zur Brandursache haben“, teilt Stefanie Kurrat von der Landespolizeiinspektion Saalfeld. Den am Gebäude entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 30.000 Euro ein. Die 40 Menschen – darunter etwa 20 Gäste, die sich in der Brandnacht in dem Gebäude aufhielten, konnten das Haus wegen des Rauchs in derselben Nacht nicht mehr betreten. Sie wurden vom Betreiber zu nahe gelegenen Übernachtungsmöglichkeiten gebracht. Laut Internetauftritt des Veranstalters war die im Haus stattgefundene Veranstaltung für 65 Menschen angedacht. Für alle sollte ein Übernachtungsplatz bereitstehen. Der Betreiber selbst, Enrico Bethge, wollte sich gegenüber der Presse zum Brandfall und darüber hinaus nicht äußern. Dem Internetauftritt nach ist eine weitere Veranstaltung in dem Haus für kommenden Sonnabend vorgesehen.