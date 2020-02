Ilmenau. Die Autobahn 71 wurde am Sonntagabend in beide Richtungen gesperrt. Auch fielen mehrmals Bäume auf Straßen.

Wegen starker Windböen: A71 bei Ilmenau voll gesperrt, Bäume fallen auf Straßen

Gegen 20.45 Uhr begann am Sonntag die vorsorgliche Vollsperrung zwischen Ilmenau-West und Gräfenroda in beide Richtungen. Zuvor war der Abschnitt nur für Lkw mit Aufbauten gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert. Wie lange die Sperrung andauert, konnte die Autobahnpolizei gegen 21.30 Uhr nicht nicht abschätzen. Unfälle habe es bis zu diesem Zeitpunkt noch keine gegeben.

Bäume stürzen auf Straßen

Durch die Böen stürzten auch vereinzelt Bäume auf Straßen, so laut MDR etwa zwischen Renthendorf und Ottmannsdorf im Saale-Holzland-Kreis/Saale-Orla-Kreis oder zwischen Ruhla und Etterwinden im Wartburgkreis. Im Ilmkreis fachte starker Wind einen Brand in einem Ex-Wohnheim weiter an, so dass auch ein angrenzender Schuppen und mehrere Bäume Feuer fingen.

Leerstehende Gebäude in Arnstadt in Flammen: Feuerwehr im Großeinsatz

Brand von Ex-Wohnheim in Arnstadt greift über Auf einem Firmengelände am Bierweg in Arnstadt brach Sonntagnachmittag aus noch unklarer Ursache ein Großbrand aus. Betroffen waren mehrere leer stehende Gebäude. Feuerwehren aus mehreren Orten waren im Einsatz. Menschen wurden zum Glück nicht verletzt.

