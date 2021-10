Mann von Kleintransporter überrollt - Haftbefehle vollstreckt - Verletzt bei Sturz in Straßengraben

Hermsdorf/Bad Klosterlausnitz/Eisenberg. In Hermsdorf ist ein Mann zwischen einem Auto und einem Kleintransporter engeklemmt und teils überrollt worden. Das sind die Meldungen der Polizei für den Saale-Holzland-Kreis.

Ein 78-Jähriger ist am Samstagmorgen bei einem Unfall in Hermdorf von einem Kleintransporter überrollt und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine 21-jährige Lieferdienstmitarbeiterin ihren Kleinbus in Hermsdorf im Neubaugebiet abgestellt und wollte ein Paket ausliefern. Da der Kleintransporter nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert gewesen sei, setzte er sich eigenständig in Bewegung und fuhr auf den 78-Jährigen zu, der gerade sein Auto vor dem Kleintransporter entlud. Die 21-Jährige habe noch versucht, das Fahrzeug zu stoppen. Dies gelang jedoch nicht. Der Mann wurde zwischen seinem Pkw und dem Kleintransporter eingeklemmt und teils überrollt. Er sei zum Glück nur leicht am Bein verletzt worden.

Mehrere Haftbefehle realisiert

Am Wochenende sind mehrere mittels Haftbefehl gesuchte Personen im Saale-Holzland-Kreis, bei umfangreichen Suchmaßnahmen, festgestellt worden. Dabei konnten nach Polizeiangaben drei Personen durch Zahlung der geforderten Geldstrafe ihrer Verhaftung entgehen. Ein 35-Jähriger amtsbekannter Mann aus Eisenberg sei der Justizvollzugsanstalt Tonna zugeführt worden.

Radfahrer stürzt in Straßengraben

Am Freitagabend hat sich ein 29-jähriger Radfahrer bei einem Unfall auf der Straße von Bad Klosterlausnitz nach Hermsdorf verletzt. Laut Polizei war er aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung von 2,65 Promille nach rechts von der Straße abgekommen und im Straßengraben gestürzt. Dabei verletzte sich der Mann leicht. Der 29-Jährige sieht sich nun einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegenüber.