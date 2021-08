Mit 130 km/h durch Baustelle: Polizei stoppt 36-jährigen Raser auf der A9

Eisenberg. Auf der Autobahn 9 bei Eisenberg hat die Polizei einen Raser gestoppt. Für den 36-Jährigen wurde es anschließend teuer.

In der Nacht zum Dienstag ist ein 36-Jähriger mit seinem Seat auf der A9 bei Eisenberg durch seine rasante Fahrweise in den Fokus einer Streife der Autobahnpolizei geraten. Wie diese mitteilt, raste der Mann gegen 2 Uhr durch einen Baustellenbereich zwischen Bad Klosterlausnitz und Eisenberg (Fahrtrichtung Berlin) mit 130 km/h bei maximal zulässigen 60 km/h. Die Geschwindigkeitsüberschreitung um mehr als das Doppelte zog eine Sicherheitsleistung in Höhe von 480 Euro für den Fahrer aus Rumänien nach sich.

Weiter lange Staus möglich: Auf der A9 an Eisenberg vorbei nach Eisenberg

Mehr Blaulichtmeldungen