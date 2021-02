Erfurt. Das Bündnis #AlarmstufeRot hat Sonntagmittag mit einem Autokorso in Erfurt auf die Situation der Veranstaltungsbranche in der Corona-Pandemie aufmerksam gemacht.

Autokorso in Erfurt erinnert an ein Jahr Zwangspause für Großveranstaltungen

Mit einem Autokorso in Erfurt haben am Sonntag Schausteller, Zeltverleiher, Hoteliers und Künstler auf die prekäre Lage der Veranstaltungsbranche wegen der Corona-Maßnahmen aufmerksam gemacht. Nach Polizeiangaben rollten etwa 60 Autos, darunter auch Lastwagen und Anhänger, vom Domplatz aus etwa durch die Stadt. Sie forderten mit der Aktion Finanzhilfe für die Branche, die wegen der andauernden Absagen von Messen, Kongressen, Volksfesten und Kulturfestivals mit massiven Einnahmeverlusten kämpft. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog