10-Jähriger von Mann in Gera in Auto gelockt

Gera Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall in Gera, bei dem ein Junge anscheinend in einen schwarzen Mercedes gelockt werden sollte.

Die Ermittlungen zu einem verdächtigen Ansprechen von Kindern hat seit Donnerstag die Kripo Gera übernommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei wurde ein 10-Jähriger am 30. November gegen 16 Uhr in der A.-S.-Makarenko Straße von einem bislang Unbekannten angesprochen und zum Einsteigen in seinen schwarzen Mercedes mit vermeintlich polnischen Kennzeichen aufgefordert. Der Junge ging richtigerweise nicht auf die Forderungen ein. In das Geschehen griff schließlich eine Zeugin ein, so dass der Unbekannte flüchtete.

Die Kripo Gera sucht nunmehr nach Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können. Insbesondere wird die Zeugin gesucht, welche vor Ort aktiv wurde. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden.