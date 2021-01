115 Dosen Impfstoff für Senioren und Mitarbeiter in Kraftsdorf

Am Donnerstag waren 115 Dosen Impfstoff im Gepäck des mobilen Impfteams aus Greiz, als es nach Kraftsdorf fuhr. Olaf Geidel, Hals-Nasen-Ohren-Arzt, führte die Mannschaft an. „Das Impfen halte ich für wichtig, um Herdenimmunität zu bekommen.“ Er hat die Impfung bereits gut überstanden. Bevor sich die registrierten 47 Senioren und 62 Mitarbeiter der Seniorenresidenz Wohnen plus und des Seniorenpflegeheims in Kraftsdorf gegen das Virus impfen lassen haben, mussten sie zum Corona-Test. Bei negativem Befund konnte es für sie losgehen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Pflegedienstleister Julia Franke möchte ihren Beruf ohne Sorge ausführen

Kurz vor 8.30 Uhr bekam Marco Blöth seine Spritze. „Es muss endlich wieder Ruhe einkehren“, so der 31-Jährige, der als Pflegefachkraft in der Einrichtung arbeitet. „Wir müssen uns und die Bewohner schützen.“ Das sieht auch Julia Franke von der Pflegedienstleitung so. „Ich will mich sicher fühlen und meinen Beruf ohne Sorge ausfüllen.“ Seit Weihnachten wohnt die 80-Jährige Lore Baumgärtner hier. Sie wartete schon ungeduldig, bis sie an der Reihe war. „Es geht um unsere Gesundheit und wir wollen uns doch wieder alle treffen können.“

„Wir sind froh über diesen Termin“, sagt Katja Halbauer-Beyer, Inhaberin des Pflegedienstes Halbauer GmbH, zu der diese Einrichtungen gehören. „Seit dem 28. Dezember bemühten wird uns. Am 11. Januar kam endlich die Zusage.“

Aufhebung von Quarantäne und Isolation in greifbarer Nähe

Eile war geboten. „Nach Weihnachten erkrankten fünf Mitarbeiter und zehn Bewohner an Covid-19. Drei Senioren starben daran. Aktuell sind noch zwei Bewohner infiziert. Sind diese nächste Woche genesen, können wir Quarantäne und Isolation aufheben“, berichtet die Chefin. Und sie erzählt von der schlimmen Zeit, die alle physisch und physisch durchleben. Es sei anstrengend, den ganzen Tag mit Maske und Vollschutz zu arbeiten. Seit 29. Dezember dürfen die Senioren keinen Besuch mehr empfangen. Die Tagepflege ist zu, listet Katja Halbauer-Beyer die Belastungen auf.

„Dennoch versuchen unsere Mitarbeiter, für die Senioren das vorübergehende Alleinsein zu überbrücken. Die Ergotherapeuten stellen sich zum Beispiel vor unsere Residenz und machen mit den Frauen und Männern am geöffneten Fenster Atemübungen oder Gymnastik.“ Es wird viel miteinander gesprochen, auch wie wichtig ein Schutz sei. „Unsere Mitarbeiter haben mit Besonnenheit und Liebe ihre Aufgaben erledigt. Und wir als Team sind noch enger zusammengerückt.“ Zwei Drittel der Angestellten im Pflegedienst Halbauer GmbH in Kraftsdorf haben sich impfen lassen. In drei Wochen folgt die zweite Impfung.

