12 und 13 Jahre alte Mädchen verletzen Drogerie-Mitarbeiterinnen in Gera durch Schläge, Tritte und Bisse

Gera. In Gera sind zwei junge Mädchen beim Ladendiebstahl erwischt worden. Als Mitarbeiterinnen sie aufhalten wollten, eskalierte die Situation.

Zwei Schwestern im Alter von 12 und 13 Jahren haben Mitarbeiterinnen einer Drogerie in der Schloßstraße in Gera durch Schläge, Tritte und Bisse verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wollten die Mädchen am Donnerstag gegen 9.45 Uhr mehrere Kosmetikartikel stehlen. Dabei wurden sie jedoch von Mitarbeiterinnen des Geschäftes beobachtet. Als diese die jungen Ladendiebinnen aufhalten wollten, setzten sich die Mädchen zur Wehr und verletzten die Frauen leicht.

Die Schwestern, die beide altersbedingt schuldunfähig sind, wurden im Anschluss von der Polizei an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

