8. Arcaden Firmenlauf: 125 Teams gehen in Gera an Start

125 Teams aus mehr als 70 Unternehmen gingen am Donnerstag (22.07.2021) an den Start des 8. Geraer Arcaden Firmenlaufes. Die meisten Läufer, in diesem Jahr neun Teams, hat die Deutsche Rentenversicherung Bund am Start, gefolgt von der Lebenshilfe Gera mit sieben Teams. In drei Kategorien, Frauen, Männer, Mixed, wurde die 2,27 Kilometer lange Rundstrecke durch die Geraer Innenstadt von den 500 Läufern absolviert.