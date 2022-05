17-jähriger Audifahrer liefert sich rasante Verfolgungsjagd mit der Polizei

Weida. Ein 17 Jahre alter Autofahrer ist in Weida vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Die rasante Fahrt über die B92 endete schließlich in einer Sackgasse.

Am Freitagnachmittag hat sich ein 17-Jähriger im Landkreis Greiz eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Den Angaben zufolge sollte der Audifahrer in der Greizer Straße in Weida einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als der Fahrer dies bemerkte, beschleunigte er und versuchte, mit stark überhöhter Geschwindigkeit zu flüchten.

Die Verfolgung führte über die B92 bis in eine Sackgasse in Teichwitz. Dort konnte das Fahrzeug gestoppt und die drei Insassen kontrolliert werden. Der erst 17 Jahre alte Fahrer habe dabei versucht, durch Angabe falscher Personalien den Besitz einer Fahrerlaubnis vorzutäuschen, hieß es. Zudem sei bei einer Mitfahrerin ein Elektroschocker gefunden und sichergestellt worden.

Gegen den Fahrer wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und verbotener Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Die junge Frau muss sich für den Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten.

