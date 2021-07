Am Dienstag (27.07.2021) gibt es bei Horsch in Ronneburg den symbolischen „Ersten Spatenstich" für die Errichtung einer neuen Montagehalle und eines neuen Bürogebäudes. An den Schaufeln von rechts: Mirko Zeng, Geschäftsführer der Goldbeck Ost GmbH, Horsch- Standortleiter Cornelius Weiß, Landrätin Martina Schweinsburg, Inhaber Philipp Horsch, Ronneburgs Bürgermeisterin Krimhild Leutloff und Jürgen Taubmann, Niederlassungsleiter Goldbeck Ost GmbH