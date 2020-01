Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

19-Jähriger hat illegalen Böller dabei - Fahrzeug kollidiert mit Baum

Zusammenstoß zwischen Pkw-Fahrer und Fahrrad

Am Mittwochmorgen kam es auf der Kreisstraße 527 und dem Radweg zwischen Caaschwitz und Bad Köstritz zum Unfall zwischen einem 63-jährigen Ford-Fahrer und einem 62-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich, weshalb er in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Papiercontainer in Gera in Brand

Weil ein Papiercontainer brannte, rückten Dienstagabend Feuerwehr und Polizei in die Erich-Mühsam-Straße in Gera aus. Trotz schnellen Einschreitens der Feuerwehr brannte die Tonne vollständig nieder. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise zur Brandentstehung unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 entgegen.

Einbruch in Garage in Gera

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom 30.11.2019 bis 14.01.2020 gewaltsam Zutritt zu einer Garage Am Pfortener Kalkwerk in Gera. Wie die Polizei mitteilte, stahlen die Täter einen Holztisch, einen Stuhl und einen Einbaulautsprecher. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0365 / 829-0, entgegen.

19-Jähriger hat illegalen Silvesterböller dabei

Am Dienstagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte in der Uhlandstraße in Greiz, im Rahmen einer Verkehrskontrolle, einen 19-jährigen Mann. Wie die Polizei mitteilte, stellte sich dabei heraus, dass er einen nicht erlaubten Silvesterböller einstecken hatte und stellten diesen sicher. Der Knallkörper wurde sichergestellt und gegen den 19-jährigen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Fahrzeug kollidiert mit Baum

Als die 26-jährige Fahrerin eines Pkw Suzuki mit Anhänger am Dienstagmittag die Landstraße von Kleinwolschendorf in Richtung Zeulenroda fuhr, geriet sie aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte das Fahrzeug mit einem Baum, wobei am Suzuki selbst nicht unerheblicher Sachschaden entstand, teilte die Polizei mit. Sowohl die 26-jährige Fahrerin als auch ihr gleichaltriger Beifahrer wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

