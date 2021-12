194 Neuinfektionen am Wochenende in Gera

Gera. Drei weitere Todesfälle registriert

Auf ihrer Infoseite Corona meldet die Stadt Gera 194 Neuinfektionen über das Wochenende. 1312 Personen sind derzeit in der Stadt aktiv infiziert. 1364 Menschen befinden sich in Quarantäne. Die Zahl der an oder im Zusammenhang mit dem Corona-Virus Verstorbenen steigt um weitere drei Personen auf 255.

Die Sieben-Tage-Inzidenz wird mit 860,8 angegeben und die Hospitalisierungsinzidenz mit 13,0. Die thüringenweite ITS-Auslastung liegt laut den Angaben der Stadt Gera bei 35,3 Prozent.