Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

20-jähriger Radfahrer in Gera von Pkw erfasst

Am frühen Dienstagabend hatte die 37-jährige Fahrerin eines Pkw Kia die Berliner Straße in Gera in Richtung Siemensstraße befahren. Beim Linksabbiegen in die Siemensstraße übersah sie den 20-jährigen Radfahrer, mit dem es zur Kollision kam.

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Radfahrer leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

Weitere Blaulichtmeldungen:

Unbekannte wollten Parkscheinautomat in Jena sprengen

Einbruch bei Optiker in Erfurt: Brillen im Wert von 40.000 Euro gestohlen