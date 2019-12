Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

22-Jähriger niedergeschlagen und ausgeraubt – Kind soll Diebesgut verstecken

Seit Sonntagnacht gegen 3 Uhr ermittelt die Kriminalpolizei Gera zu einer Raubstraftat am Parkplatz des Ferberturmes.

Laut Polizei hatte ein 22-Jähriger zunächst gemeinsam mit zwei Männern alkoholische Getränke konsumiert und sei anschließend mit ihnen zu dem Parkplatz gelaufen, wo die beiden unbekannten Täter plötzlich auf das Opfer einschlugen und ihm sowohl Geldbörse, Handy als auch Schuhe raubten.

Trotz eingeleiteter Fahndung konnten die beiden Flüchtigen nicht gefunden werden. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den beiden Unbekannten geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 zu melden.

Dieb versucht Opferstock aus Kirche zu stehlen

In Münchenbernsdorf hat ein bisher Unbekannter am Samstag gegen 17.45 Uhr den Kirchenvorraum der Sankt-Mauritius-Kirche betreten und dort unvermittelt den Opferstock von der Wand gerissen.

Anschließend rannte er davon, verlor auf seiner Flucht allerdings sein Beutegut. Bevor er weiter rannte, habe der Mann ein auf der Straße befindliches elfjähriges Kind aufgefordert, den Opferstock zu verstecken.

Ein herbeieilender Verantwortlicher der Kirche informierte schließlich die Polizei. Der Dieb konnte jedoch unerkannt flüchten.

Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 zu melden.

Fahrradfahrerin mit über 2,1 Promille unterwegs

Der 2. Advent endete für eine 37-jährige Fahrradfahrerin mit der Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Gegen 4.45 Uhr kontrollierten Polizisten die Frau, als sie mit ihrem Fahrrad die Gessentalstraße entlang fuhr.

Während der Kontrolle bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch, so dass ein Test gemacht wurde. Stattliche 2,17 Promille zeigte das Testgerät an, so die Polizei. Eine Blutentnahme und ein Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Anzeige wegen Sachbeschädigung

Weil sie zwei Jugendliche bemerkten, die in der Kastanienstraße gegen mehrere Fahrzeuge traten, informierten Zeugen am frühen Sonntagmorgen gegen 4.45 Uhr die Polizei.

Gegen die mit knapp 2 Promille betrunkenen Männer (19 und 23 Jahre) wurde jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

