Gera. Proteste auch in anderen Ostthüringer Städten.

Am Montagabend (13. März) gingen in Ostthüringen wieder Hunderte Demonstranten auf die Straße, um gegen von ihnen ausgemachte Missstände in verschiedenen Bereichen zu protestieren. In Gera zählte die Polizei 296 Teilnehmer, in Altenburg 650 und in Schmölln 72. Bei der Standkundgebung in Zeulenroda haben sich 100 Teilnehmer versammelt.

Es liegen keine Hinweise für Störungen vor, teilt die Polizei auf Nachfrage mit.