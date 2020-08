30-jähriger Geraer in Untersuchungshaft – Er soll mehrere Brände gelegt haben

Gera. Ein 30-Jähriger soll an mehreren Orten in der Stadt Feuer gelegt haben. Auch gegen seinen Mitbewohner ermittelt die AG „Lost Places“ der Kriminalpolizei Gera.

Ein 30-Jähriger ist am Donnerstag in Gera in Untersuchungshaft gekommen. Er soll an mehreren Orten in der Stadt Feuer gelegt haben.

Wie die Polizei mitteilt, habe die mit der Aufklärung von Branddelikten beauftragte AG „Lost Places“ der Kriminalpolizei Gera die Wohnung des 30-Jährigen durchsucht. Auch gegen den 28-jährigen Mitbewohner lag ein Durchsuchungsbeschluss vor. Im wurden Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen.

Beide Tatverdächtige waren bei der Durchsuchung in der Wohnung und wurden vorläufig festgenommen.

In der Wohnung der beiden Männer wurden 127 Gramm Marihuana, Bargeld und diverse Betäubungsmittelutensilien, die nach Polizeiangaben den Verdacht des Handeltreibens mit Drogen erhärteten, gefunden.

Ein Haftrichter ordnete noch am selben Tag die Untersuchungshaft für den 30-Jährigen an. Er sei hinreichend verdächtig, mehrere Brände im Stadtgebiet vorsätzlich gelegt zu haben. Sein 28-jähriger Mitbewohner wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die Ermittlungen der AG „Lost Places“ sind noch nicht abgeschlossen und dauern weiterhin an.

