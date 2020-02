300 Jahre Geraer Salvatorkirche: Malen im dreidimensionalen Raum

Hier die eher dunkle Farbe der Sitzbänke und da das kräftige Gelb, hier die geschwungene Architektur und da die strengen rechtwinkligen Richtungswechsel, hier detailreiche sakrale Zierde und da abstrakter Minimalismus – und trotzdem, trotz des gewollten Kontrasts, hofft Thomas Prochnow, dass sein einzigartiges Kunstwerk nicht nur als Widerspruch wahrgenommen wird.

Gera-Rückkehrer mit einem Hang zu standardisierten Formen und Farben

Einzigartig, das ist keine Übertreibung, sondern Methode des 1978 in Gera geborenen und im vergangenen Jahr aus Berlin hierher zurückgekehrten Künstlers. Er schafft raumgreifende Installationen für die jeweiligen konkreten Gegebenheiten, Kunstwerke, die im Anschluss wieder verschwinden. Aus Anlass der 300-Jahr-Feier der Geraer Salvatorkirche schafft er aktuell solch ein Werk im Kirchenraum. „Ein ganz besonderer Raum“, sagt er, der ihn auch zunächst, in der Ideenfindung, besonders herausgefordert habe.

Doch die Idee kam und nach einiger Vorbereitungszeit setzt er sie seit Donnerstag im Kirchenraum um. Bis Dienstag will er 200 laufende Meter gelb gestrichenes Konstruktionsholz in dem Raum verbaut haben. Wie eine gelbe Linie, die stets im rechten Winkel die Richtung ändert, schlängelt sich die Installation vom Eingang durch die Bankreihen bis zum Altarraum, von links nach rechts, vom Boden bis hinauf zur Kanzel.

200 Meter Holz schlängeln sich durch den Kirchenraum

Das Kunstwerk spannt sich durch den ganzen Raum, Künstler Thomas Prochnow (rechts) mit Pfarrer Stefan Körnervor der Kanzel. Foto: Peter Michaelis

Es habe etwas von „Malen im Raum“, sagt Thomas Prochnow, ausgebildeter Mediengestalter und studierter Bildhauer. Zu seinem Konzept gehöre das Arbeiten mit normierten Formen und Farben, sagt er. Das „Aufbrechen der Bildhauerei“ oder zumindest dessen, was gemeinhin darunter verstanden wird, das habe er aus seinem Studium für sich übernommen. Zurück in Gera – der Familie wegen – arbeitet er als freischaffender Künstler und als Kursleiter im Kulturzentrum „Häselburg“ und beim dortigen Verein Kunstschule Gera.

Die Interpretation seiner Arbeit will er den Betrachtern überlassen, Ansätze gibt es einige, weshalb er sich zur Grundidee auch lieber bedeckt halten will, um den Blick offen zu halten. Wichtig war ihm, dass, auch wenn die Konstruktion zunächst wie ein Fremdkörper wirkt, nicht die Funktionalität des Raumes zu stören. „Ich habe auch nichts verändert oder verschoben“, sagt er.

Er sei schon gespannt, wie die Installation später „benutzt“ werde, anfassen, anlehnen, abstützen sei durchaus erlaubt. Womöglich stolpert auch anfangs mal jemand, wobei das im übertragenen Sinne auch gewollt ist. Denn mit seiner künstlerischen Intervention sollen üblichen Bewegungen neue Richtungen gegeben und durch den Blick auf das Neue auch der Blick auf das Vertraute geschärft werden.

Installation fügt sich knapp zwei Monate in den Gemeindealltag ein

Pfarrer Stefan Körner jedenfalls zeigte sich am Freitag begeistert von dem, was bis dahin entstanden war. „Ich bin schon gespannt, was die Gemeinde dazu sagt. Mich jedenfalls hat es sofort inspiriert.“ Er dankt auch Edwin Tostlebe, Kurator der künstlerischen Aktion zur 300-Jahr-Feier. „Die Vorgabe war: Es gibt keine Vorgaben. Außer, dass es keine Provokation um der Provokation wegen geben soll. Es geht um die konstruktive Auseinandersetzung mit der Kirche.“

Wie das gelungen ist, können sich alle Interessierten am Dienstag, 25. Februar, 19 Uhr zur Ausstellungseröffnung in der Salvatorkirche anschauen. Und auch danach, bis 17. April. So lange wird die Installation in den Gemeindealltag integriert sein. Zu den Gottesdiensten und nach Anfrage sowie montags, mittwochs und donnerstags, 13 bis 14 Uhr ist Thomas Prochnows Arbeit für Interessierte zu sehen. Nach dem 17. April wird die Arbeit, wie all seine ortsbezogenen Arbeiten, „vernichtet“. Was drastischer klingt als es ist. „Natürlich hebe ich das Material auf, für künftige Arbeiten.“