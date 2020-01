31 Neugeborene beim 8. Ronneburger Babyempfang

Mit Matvii war Lilien das erste Baby, das 2019 das Licht der Welt erblickte. Beide wurden am 30. Januar geboren. Das Mädchen strahlte am Freitag zum 8. Babyempfang im Ronneburger Schützenhaus und zeigte zwei seiner Zähnchen. Es zog nicht nur deswegen Blicke auf sich. Hübsch sah die fast Einjährige mit dem rosafarbenen Stirnband, passend zum Rock, aus. Lilien machte das Kinderglück von Mama Irina und Papa Willi wieder perfekt. Die Kleine ist der zehnte Spross der Dücks. „Und ein Sonnschein. Sie lächelt oft und gern“, sagten die Eltern zufrieden.

Daheim müssen natürlich alle Mädchen und Jungen helfen. „Widerwillen gibt es meist, wenn sie ihre Zimmer aufräumen sollen“, erzählte die 41-jährige Mama. Ob mit Lilien die Familienplanung bei nun sechs Mädchen und vier Jungen abgeschlossen sei, ließen die Eltern offen. „Wir nehmen jeden an“, so Irina.

Babynamen folgen nicht dem Trend

Seit 2010 wohnen die Dücks, die aus Kasachstan stammen, in Ronneburg. „Wir fühlen uns wohl. Es gibt Schulen und Ärzte und Fußball“, lobt der 41-jährige Schlosser. „Der Babyempfang ist sehr schön. Wir sind zum dritten Mal dabei.“ Nadine Meier erlebte die Herzlichkeit, die die Stadt den Neugeborenen entgegenbringt zum zweiten Mal. 2018 wurde Noah willkommen geheißen und nun die drei Monate alte Saphira. Für die Mutter war der Freitag noch ein besonderer. Sie feierte ihren 34. Geburtstag. „Ich habe für Mama Plätzchen gebacken“, sprudelte es aus dem vierjährigen Jason heraus, den die Verkäuferin ebenfalls an ihrer Seite hatte. Nadine Meier will ein Jahr zu Hause bleiben und dann wieder arbeiten.

„Was die Stadt hier macht, finde ich cool. Sie ist sehr kinder- und familienfreundlich“, betonte Yvonne Pröber. Die kaufmännische Angestellte hielt Pia im Arm. Das letzte Baby, dass 2019 zur Welt kam. Sohn Phil, ein Wuselwind, gehe schon ins Regenbogenland. Dort sei bereits Pia angemeldet. „Uns gefällt die Kindertagesstätte, eine tolle Einrichtung und sehr nette Mitarbeiter“, meinte Lebensgefährte Thomas Kortüm.

Die Eltern wie alle anderen freuten sich über die vielen Geschenke. Sie bekamen unter anderem 50 Euro, eine Windeltorte, einen Bilderrahmen mit Fotogutschein, erstmals ein Namenslätzchen und wieder Söckchen oder Schuhchen von den Strickfrauen. „Seit dem ersten Babyempfang 2012 haben wir bestimmt schon 300 Paar gestrickt“, schätzte Angelika Seidemann.

15 Mädchen und 16 Jungen brachten 2019 große Freude in die Familien. Kein Babyname folgte dem allgemeinen Trend. Die neuen Ronneburger heißen zum Beispiel Meilo, Theo, Hermine oder Elli.

Bürgermeisterin Krimhild Leutloff (CDU) zeigte sich stolz, die 31 Neuankömmlinge in einer Stadt mit über 5000 Einwohnern zu begrüßen und zählte gleich die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten auf. „Bei Problemen rufen Sie die Stadtverwaltung an“, gab sie den jungen Eltern mit auf den Weg.

Die Rathauschefin bedankte sich bei allen Sponsoren, die eine solche Veranstaltung ermöglichten. Die Tische waren liebevoll gedeckt. Zu essen und zu trinken gab es reichlich.