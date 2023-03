33 Brote und 30 Brötchen beim Test in Gera mit Prädikat „sehr gut“ bewertet

Gera. Die Bäcker- und Konditoreninnung Ostthüringen hatte zur Brotprüfung eingeladen.

Zur Brotprüfung hatten die Bäcker- und Konditoreninnung Ostthüringen in die Berufsschule Gesundheit, Soziales und Sozialpädagogik in Gera eingeladen. Zehn Innungsbetriebe ließen ihre Brote und Brötchen im Rahmen der freiwilligen Selbstkontrolle überprüfen.

40 Brotproben sowie 36 Brötchensorten nahm Michael Isensee vom Deutschen Brotinstitut e.V. aus Weinheim ganz genau in Augenschein. Die Vielfalt überraschte selbst den gestandenen Prüfer. Unter den 40 Brotsorten befanden sich neben Mischbroten und Roggenbroten auch Buchweizenbrote, Dinkel-Haferbrote, Kürbiskernbrote und sogar ein Chia-Hanf-Brot.

Geschmack und auch Zusammensetzung wichtig

Bei den Brötchen präsentierten die Innungsbäcker beispielsweise Dinkel-, Kartoffel-, Kürbiskern- und Proteinbrötchen. Selbst eine breite Palette an Biobrot und -brötchen wurden zur freiwilligen Selbstkontrolle abgegeben.

Neben dem Geschmack spielen vor allem die Kruste, die Krume sowie die richtige Zusammensetzung der Backwaren eine entscheidende Rolle bei der Bewertung. Dass sich die Qualität der regionalen Backwaren sehen lassen kann, unterstreichen die Ergebnisse: 33 Brote und 30 Brötchen erhielten das Prädikat „sehr gut“. Sieben Brote und sechs Brötchen schnitten mit dem Prädikat „gut“ ab.

„Unser Ziel ist es, mit der Brotprüfung die Qualität der Backwaren auf einem stetig hohen Niveau zu halten“, erklärt Bäckermeister und Innungsobermeister Michael Möbius. So erhielten die teilnehmenden Bäckermeister gleichzeitig Tipps vom Brotprüfer, wo Ursachen für eventuelle Fehler lagen und welche Maßnahmen zur Beseitigung eingeleitet werden müssen.

Kunden sollen Vertrauenzu den Waren haben

„Wir wollen unseren Kunden zeigen, dass sie in unsere geprüften Backwaren jederzeit Vertrauen haben können“, so Michael Möbius. Übrigens: Verbraucher, die sehen wollen, ob ihr Bäcker um die Ecke an der Brotprüfung teilgenommen hat und wie die Ergebnisse waren, können unter www.brotinstitut.de nachschauen.