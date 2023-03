80 Migranten und Geraer demonstrieren

Gera. Zur kritischen Auseinandersetzung mit Rassismus aufgefordert

Am 21. März, Internationaler Tag gegen Rassismus, fanden sich in Gera rund 80 Migranten und Geraer zu einer antirassistischen Demonstration zusammen. Unter ihnen waren die Geraer Migrationsbeauftragte Nicole Landmann, Vertreter demokratischer Parteien sowie vom Interkulturellen Verein und dem Freundeskreis für Flüchtlinge, die Geflüchteten der Stadt seit Jahren Unterstützung und Hilfe bieten. Aufgerufen hatte dazu das Bündnis zu den Internationalen Wochen gegen Rassismus.

Die friedliche Demonstration bewegte sich vom Hauptbahnhof über den Puschkinplatz, das H 35 in der Heinrichstraße, den Südbahnhof bis vor den Museumsplatz. An den jeweiligen Stationen sprachen Geflüchtete und jahrelang hier lebende Migranten sowie die SPD-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser. Sie verwiesen darauf, dass Geflüchtete auch in Gera Rassismus täglich in den verschiedensten Formen erleben und forderten eine kritische Auseinandersetzung damit. Mehrfach wurde der Wunsch geäußert, als gleichberechtigte Bürger der Stadt auf der Straße, in Schulen, Behörden und Arztpraxen anerkannt zu werden und Zivilcourage bei rassistischen Angriffen zu zeigen. Rassismus sei anmaßend, dumm und gefährlich, spalte die Menschen und verhindere ein gutes Miteinander.

Gefordert wurde für die Stadt, in der gegenwärtig etwa 11.000 Migranten leben würden, eine unabhängige Beratungsstelle für Betroffene von Rassismus und Diskriminierung.