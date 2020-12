Gera. Inzidenzwert der Stadt ist am Dienstag auf 335,0 gestiegen.

99 Neuinfektionen binnen 24 Stunden in Gera

99 Neuinfektionen binnen 24 Stunden sind am Dienstag in der Stadt Gera gemeldet worden. Woraus dieser starke Anstieg resultiert, ist nicht bekannt. Damit ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle auf 494 gestiegen. Seit Beginn der Pandemie wurden insgesamt 1391 Fälle registriert. 848 Personen sind genesen. 48 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Die Inzidenz von Gera liegt aktuell bei 335,0. In Quarantäne befinden sich laut Krisenstab der Stadt derzeit 1323 Menschen.