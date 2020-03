Auch der Geraer Verkehrsbetrieb passt sein Angebot den Erfordernissen an und reduziert die Zahl der Fahrten. Auf den Displays in Bussen und Bahnen gibt es Hinweise zum Umgang mit der Corona-Krise.

Ab Sonnabend reduzierter Nahverkehr in Gera

Die GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH setzt ab Sonnabend, den 28. März, einen reduzierten Sonderfahrplan in Kraft. Darüber informiert die Geraer Stadtverwaltung.

Auf folgende Änderungen müssen sich Fahrgäste im Straßenbahnbetrieb einstellen: Linie 1 verkehrt nur noch im 30 Minuten-Takt. Linie 2 entfällt und wird durch Fahrten der Bus-Linie 15 ersetzt. Linie 3 verkehrt von 5 bis 18 Uhr im 15 Minuten-Takt, danach im 30 Minuten-Takt. Im Nachtverkehr ergeben sich keine Änderungen.

Bei den Bussen verkehrt Linie 10 verkehrt nach Samstagsfahrplan. Ab Hammelburg besteht 6.27 Uhr eine zusätzliche Fahrtmöglichkeit in Richtung Zentrum. Die letzte Fahrt ab Heinrichstraße startet 18.45 Uhr. Linie 11 fährt nach Samstagsfahrplan mit einer Zusatzfahrt 6.45 Uhr ab Heinrichstraße und 6.56 Uhr ab Weißig. Beide Fahrten verkehren nicht über Klinikum Haupteingang. Linie 12 fährt unverändert. Die Linien 13 und 14 entfallen. Linie 15 verkehrt nach Samstagsfahrplan, wobei das Gewerbegebiet Keplerstraße nicht angefahren wird. Linie 16 verkehrt alle 60 Minuten ab Bahnhof Zwötzen zur Minute 09 in Richtung Liebschwitz und in der Gegenrichtung zur Minute 22 ab Liebschwitz. Die letzte Fahrt nach Liebschwitz startet bereits 19.09 Uhr ab Bahnhof Zwötzen. Aufgrund des geänderten Taktes der Linie 1 besteht in Zwötzen kein Anschluss mehr in Richtung Liebschwitz. Fahrgäste zwischen Zentrum und Liebschwitz nutzen bitte die umsteigefreie Verbindung über die Linie 25.

Linie 17 verkehrt nach Samstagsfahrplan. Die letzte Fahrt nach Frankenthal beginnt bereits 21.45 ab Heinrichstraße. Zum Reuß-Park verkehrt die letzte Fahrt schon um 23.15 Uhr. Linie 18 verkehrt nach Samstagsfahrplan, jedoch 15 Minuten früher mit Anschluss zur Linie 1. Linie 19 verkehrt zwischen 6 und 18 Uhr alle 2 Stunden zur vollen Stunde ab Heinrichstraße. Alle Fahrten führen ab dem Gewerbegebiet Leumnitz über Stadtring und Flugplatz zum Gewerbegebiet Trebnitz. Die Rückfahrt erfolgt über Naulitz, Thränitz und Thränitz Stern zur Heinrichstraße. Linie 20 verkehrt nach Samstagsfahrplan. Linie 24 fährt bis 18 Uhr unverändert, die letzte Fahrt ab Untermhaus ist 18.57 Uhr. Linie 25 verkehrt zwischen 5 und 19 Uhr alle 60 Minuten zur Minute 53 ab Haltestelle Heinrichstraße bzw. zur Minute 43 ab Bahnhof Zwötzen. Linie 26 verkehrt zwischen 5 und 21 Uhr alle 2 Stunden stets zur vollen Stunde ab Heinrichstraße. Die letzte Fahrt ist 0.15 Uhr zum Gewerbegebiet Trebnitz und zurück bis Heinrichstraße.

Bereits ab dem 28. März verkehren alle Linien auch am Samstag nach Sonntagsfahrplan. Abweichungen hiervon gibt es auf den Linien 1, 16 und 19. Die Linie 1 verkehrt am gesamten Wochenende im 30 Minuten-Takt. Ebenfalls am gesamten Wochenende entfallen auf der Linie 16 alle Fahrten nach 19 Uhr. Am Samstag verkehrt die Linie 19 zwischen 7 und 19 Uhr alle 2 Stunden immer halb ab Heinrichstraße. Alle Fahrten nehmen ab dem Gewerbegebiet Leumnitz die Route über Stadtring und Flugplatz zum Gewerbegebiet Trebnitz. Die Rückfahrt erfolgt über Naulitz, Thränitz und Thränitz Stern zur Heinrichstraße.

