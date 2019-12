Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Adventsmarkt auch am Sonntag im Hofgut Gera

Der 13. Adventsmarkt im Hofgut Gera erwartet auch am Sonntag, dem 8. Dezember, von 11 bis 18 Uhr seine Gäste am Mohrenplatz in Untermhaus. Auch heute wird das Programm mit der Trommlergruppe Baterista del Sol um 11 Uhr eröffnet. „Ich ziehe den Hut vor den Händlern, sie stehen zwei Tage hier und vom Verein will auch alles gemacht sein“, sagte Brigitte Heine aus Altenburg, die sich als Stammgast bezeichnet.

Insgesamt 42 Stände sind in den drei mit Lichterketten und Tannengrün geschmückten Scheunen aufgebaut. Vor allem Anbieter aus der Region kommen hier zusammen. Für viele Gäste ist der Markt ein Geheimtipp.

Heute musizieren beispielsweise um 13.45 Uhr die Blechbläser des Posaunenchores Gera, um 14,15 Uhr die Geraer Band „StrandGut“. CAT Henschelmann tritt um 15 Uhr auf und der Aequalis Frauenchor Gera beschließt ab 17 Uhr den Tag.