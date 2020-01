Ärger über Fahrpreiserhöhung in Gera geht weiter

Seit diesem Jahr müssen die Kunden für das Benutzen öffentlicher Busse und Bahnen tiefer in die Tasche greifen. Dass erregt natürlich die Gemüter. Ein Ende der Diskussion ist immer noch nicht abzusehen. Warum die Preise gestiegen sind, dazu wurde der Chef der GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH befragt. Chef Torsten Rühle hat eine Rechnung aufgestellt, dass die Fahrt mit Bus und Bahn im Vergleich zum Auto eine preiswertere Alternative sei und widerlegte damit die einfache Auflistung unseres Lesers.

Karlheinz Gündel habe nun das Empfinden, mit dieser Gegenrechnung unglaubwürdig gemacht zu werden. In einem Brief, den er an das Unternehmen und an die Redaktion sendete, heißt es unter anderem. „Mein Anliegen ist drauf hinzuweisen, dass es in dieser Beziehung Ungerechtigkeiten gibt, über welche doch nachgedacht werden sollte. Mit der Begründung, dass die Verkehrsteilnehmerzahl sinkt und deshalb die Tarife weiter erhöht werden müssen, stoßen Sie bald an einen Punkt“, der kaum noch beherrschbar wäre. Karlheinz Gündel fragt, ob es eine Erfassung der Verkehrsteilnehmer gäbe, die gar nichts bezahlen?