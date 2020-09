Geht es nach der AfD, sollen in Gera auch Waldbestattungen möglich sein.

AfD: Waldbestattung sollte auch in Gera möglich sein

Die AfD-Fraktion spricht sich für die Möglichkeit der Waldbestattung aus und reichte am 20. August einen Antrag zur Prüfung bei der Stadt Gera ein. „Die Stadtverwaltung übersandte uns am 4. September das Antwortschreiben, welches aus unserer Sicht nur teilweise richtig ist, einiges falsch darstellt und vor allem zusätzlich positive Aspekte für alle Seiten verschweigt“, teilte die AfD in einer Presseinformation mit.