Frank Blömer (links) und Sebastian Lindig von der Alten Brauerei in Gera stehen in der neuen Küche.

Alte Brauerei in Gera öffnet mit neuer Küche und umgebautem Restaurantbereich

Eine neue Küche, ein neuer Restaurantbereich und eine hochklappbare Wand: In der Alten Brauerei in Gera hat sich in den letzten Monaten einiges getan. „Es gibt hier fünf Posten“, erläutert Frank Blömer die neue Küche. „Vorher hat jeder Koch ein Gericht fertig gemacht“, sagt der Geschäftsführer von wepe gastro, der Pächterin der „Reußischen Vereinsbrauerei seit 1880“. Heute hat jeder Koch seinen Bereich. „Einer macht Gemüse, der andere Fleisch, einer Dessert...“, sagt Blömer. Rund 300 Gerichte könnten hier problemlos an einem Abend über den Tresen gehen. Der Umbau der Küche habe vier bis sechs Wochen gedauert. „Im Januar war komplett zu“, sagt Sebastian Lindig, Hauptbuchhalter bei 1880. Seit letzter Woche werden die nunmehr 156 Sitzplätze im Bereich Gastronomie wieder bewirtet. Der Restaurantbereich kann zum Konzertraum umgebaut werden. Hierzu gibt es eine hochziehbare Wand, die in die Decke integriert werden kann und so dem Publikum den Blick auf die Bühne ermöglicht. Seit Dezember ist der Restaurantbereich fertig. Zudem wurde ein Koch für vegetarische und vegane Gericht eingestellt.

„Mittlerweile sind wir sehr eventlastig“, sagt Sebastian Lindig. Der Markt habe sie dahin gedrängt. „Es gibt sehr wenig Touristen in Gera, die einfach so vorbeikommen“, sagt Lindig. Dennoch solle das Kochen nicht vernachlässigt werden. Nicht nur deswegen habe die Alte Brauerei zum 140-jährigen Jubiläum des Hauses über das Jahr hinweg Fernsehköche eingeladen, die an einem Abend die Speisen zubereiten. „Die kommen und bringen ein Menü mit. Das können unsere Köche dann weiterkochen“, sagt Lindig. Unterstützt wird die Reihe von Grillmeister Carsten Höppner von der Kochschule „Grillfabrik“ aus Augsburg. Der habe indes bei der Planung der neuen Küche geholfen. Am 4. März bereiten Fernsehkoch Ralf Zacherl und Carsten Höppner in der Alten Brauerei die Gerichte zu. Eintritt oder Voranmeldung nicht notwendig.