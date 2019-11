Kein Witz: Die Premiere „Dealer zweier Herren“ am Samstag um 20 Uhr ist die letzte im Lachgeschäft im Steinweg. Das Kabarett schließt Ende des Jahres.

„Wir finden, dass wir ein tolles Kabarettangebot hatten, allein von jetzt bis Dezember 13 verschiedene Produktionen. Aber irgendwie werden wir hier nicht gebraucht“, bedauert Thomas Puppe, der das Lachgeschäft gemeinsam mit Markus Tanger betrieben hat. Eine Festangestellte gehört zudem zum Team, auf der Bühne erlebten Zuschauer zahlreiche Gäste. „Uns werden die Geraer fehlen und wir bedanken uns bei unseren Stammgästen. Aber die meisten Geraer sind eben nicht zu uns gekommen“, so der Kabarettist. Da er und Tanger jetzt die Möglichkeit haben, schuldenfrei aus der Sache herauszukommen, haben sie sich zur Schließung entschlossen. Und die geben sie schon jetzt bekannt, weil sie den Zuschauern noch Zeit geben wollen, Gutscheine einzulösen.

Fans müssen auf die Lachgeschäft-Stammcrew allerdings nicht ganz verzichten. „Wir gehen dorthin, wo wir Erfolg haben: nach Gößnitz und Baabe“, sagt Puppe. In Gößnitz empfangen die Nörgelsäcke weiter ihr Publikum, im Sommer touren sie seit Jahren und sind in Baabe an der Ostsee für Urlauber zu einer festen Größe geworden.

Trotz der traurigen Nachricht freut sich Thomas Puppe auf seine Premiere. Er ist der Dealer zweier Herren. Hinterbänkler Gerald Unter -Haus will wieder in den Bundestag. Zur entscheidenden Vorstandssitzung wird er nicht eingeladen. Ein Zeichen? Auf jeden Fall hat er eine Direktverbindung in den Tagungsraum des Vorstands. Sein Informant sitzt im Garderobenschrank und ist seine Frau. Zwischen sporadisch perlenden Informationen erfahren die Zuschauer Haarsträubendes aus dem Politiker-Business. Und es tauchen sonderbare Gestalten auf. Geschrieben hat das Stück Lothar Bölck, einige Beiträge sind von Thomas Puppe.

