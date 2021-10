Die Zschochernstraße in Gera war für zwei Stunden gesperrt. (Symbolbild).

Angeblicher Waffenbesitz sorgt für großen Polizeieinsatz in Gera

Gera. Die Zschochernstraße in Gera war nach einem Anruf bei der Polizei für zwei Stunden gesperrt.

Ein 60 Jahre alter Mann in einem psychischen Ausnahmezustand hat am Sonntag in Gera für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt.

Wie die Polizei mitteilt, meldete sich der Anrufer zuvor telefonisch beim Polizeinotruf und gab an, im Besitz einer Waffe zu sein. Nach polizeilicher Überprüfung der Wohnung und des Mannes bestätigte sich der Waffenbesitz nicht. Der Gesundheitszustand der Person wurde vom Rettungsdienst überprüft.

Während des Polizeieinsatzes kam es für rund zwei Stunden zu einer Vollsperrung der Zschochernstraße.