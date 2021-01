Anja Siegesmund in Gera-Lusan mit selbstfahrendem E-Bus „Emma“ unterwegs

„Emma! Emma!“, ruft es immer wieder vom benachbarten Kindergarten her. Bei den Kindern der Awo-Kita „Sonnenblume“ ist der knuffige schon ein Star. „Wunderbar“ findet das Anja Siegesmund, freut sich aber mindestens genauso sehr darüber, von Sicherheitsfahrerin Jana Schumann über viele interessierte und zufriedene Fahrgäste zu erfahren.

Die Thüringer Umweltministerin (Grüne) drehte am Freitag erstmals selbst eine Runde mit dem, von der Sicherheitsfahrerin überwachten, aber ansonsten autonom durch Gera-Lusan pendelnden Kleinbus. Ihr Ministerium unterstützt das Pilotprojekt für den ÖPNV, das von einer ganzen Reihe Partner aus Wirtschaft und Wissenschaft realisiert und begleitet wird.

Die derzeitige Erprobung im „Reallabor“ und die Offenheit, mit der „Emma“ von den Geraern begegnet wird, sowie das Netzwerk hinter dem Projekt sind Pfunde, mit denen Siegesmund in einer Videokonferenz wuchern will. Am 2. Februar trifft sie sich virtuell mit der Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium, um für Gera als Außenstandort eines Deutschen Zentrums für Mobilität der Zukunft zu werben. Mit den eigenen frischen Eindrücken gehe sie gestärkt in dieses Gespräch, auf das man sich mit der Stadt Gera sehr gut vorbereitet habe, unter anderem mit einem wissenschaftlichen Standortkonzept, so Siegesmund.

Ob das Konzept ausreicht oder nachgesteuert werden muss, sei ein Thema des Gesprächs, das Werben um einen eigenen Vertreter im wissenschaftlichen Beirat des künftigen Mobilitäts-Zentrums ein weiteres. Vor allem will sie Gera mit der Dualen Hochschule und seiner Lage zwischen den Autostädten Zwickau und Eisenach als geeigneten Standort für ein dauerhaftes Reallabor präsentieren. „Ich will das nach Hause holen“, sagt die aus Gera stammende Politikerin.