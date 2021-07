Anzeigen und Gewahrsam wegen missachteter Hausverbote - Softair-Waffen sichergestellt - Zwei Verletzte

Das sind die Meldungen der Polizei für Gera und den Kreis Greiz.

Hausverbot mehrfach missachtet: Mehrere Anzeigen und Gewahrsam

Trotz Hausverbotes betrat Dienstagmittag gegen 11.45 Uhr ein 26 Jahre alter Mann einen Supermarkt in der Schleizer Straße in Gera. Dort wird er erkannt zum Verlassen des Marktes aufgefordert. Der 26-Jährige wurde zunehmend aggressiver und kam der Aufforderung nicht nach. Im Beisein von Polizeibeamten wurde der Herr aus dem Markt begleitet, wobei er Widerstand leistete und zur Polizeidienststelle gebracht wurde.

Nicht lange nachdem er die Polizeidienststelle wieder verlassen konnte, tauchte der junge Mann in einer Spielothek in der Heinrichstraße auf. Auch hier bestand ein Hausverbot für ihn. Da er die Lokalität ebenfalls nicht freiwillig verließ, rückten die Beamten erneut aus. Letzten Endes wurde der 26-Jährige in Gewahrsam genommen und muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Sitzgruppe gestohlen

Eine ausgestellte und zum Verkauf angebotene Sitzgruppe stahlen unbekannte Täter in der Zeit von Montag zum Dienstag vom Freigelände eines Geschäftes in der Braustraße in Gera. Nach derzeitigem Stand der Polizei verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt zum umzäunten Außenbereich. Von dort schnappten sie sich die Gartengarnitur und entfernten sich unerkannt. Die Geraer Polizei sucht Zeugen unter Tel. 0365 / 829-0.

Kurz Verkehrsprobleme nach Unfall von Schwalbefahrer

Leicht verletzt wurde ein 15-Jähriger Dienstagnachmittag ins Krankenhaus gebracht. Gegen 15:20 Uhr fuhr er mit seiner Schwalbe auf dem Kreisverkehr auf der B92 von Gera in Richtung Weida. Auf der „Außenspange“ verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Gefährt und fiel hin. Sanitäter versorgten den jungen Fahrer und brachten ihn ins Krankenhaus. An seiner Schwalbe entstand leichter Schaden. Aufgrund des Unfalles kam es kurz zu Verkehrsbeeinträchtigung. Die Geraer Polizei ermittelt.

Softair-Waffen sichergestellt

Am 6. Juli gegen 20.20 Uhr wurde die Polizei informiert, dass sich in einem leerstehenden Gebäude Am Zaschberg in Greiz mehrere Personen aufhalten sollen. Vor Ort wurden 5 junge Erwachsene im Alter von 19 bis 24 Jahren angetroffen, die in dem Haus mit Softair-Waffen schossen. Keiner von ihnen hatte eine Erlaubnis zum Schießen. Die Waffen wurden sichergestellt und Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Kradfahrer verletzt

Dienstag gegen 13.55 Uhr fuhr die 46-jährige Fahrerin eines Toyota auf der Seelingstädter Lindenstraße, um nach links in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Dabei kollidierte sie mit einem Elektrokleinkraftrad, dessen Fahrer sie gerade überholte. Der 79-jährige Kradfahrer wurde durch den Unfall verletzt, an den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Audi überschlägt sich bei Langenwetzendorf – Frau und vierjähriges Kind verletzt

