Arbeiter-Samariter-Bund in Gera braucht 500 Mundschutzmasken

Montagfrüh klingelte bei Manuela Prautsch das Telefon. Anke Krause, Geschäftsführerin des ASB-Regionalverbandes Ostthüringen war am Apparat. Sie bat um Hilfe. Der Vorrat an Atemschutzmasken werde knapp. Die Mitarbeiter bräuchten dringend Nachschub. Könnten die Frauen des ehrenamtlichen Projektes Mini Decki helfen und welche nähen, die auch waschbar wären? 500 Stück würden gebraucht. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Manuela Prautsch, die das Projekt leitet, musste nicht überlegen. „Sie sagte sofort zu, informierte ihre zwölf Frauen per WhatsApp. Am Frühstückstisch erzählte ich meinem Mann davon. Er hatte die Idee, die Schneiderinnen in der Kostümabteilung am Theater Gera-Altenburg mit einzubinden.“ Dann ging alles schnell. Ein paar Absprachen und die Unterstützung stand.

Erste Lieferung für Freitag vorgesehen

Am Mittwoch war in der Hermann-Drechsler-Straße Absprache. Elf Mitarbeiter der Kostümabteilung holten das Material ab, unter anderem Stoff, Garn, Gummi und die Vorlage. „Ich bin 31 Jahre an der Bühne, habe Gamaschen und Schärpen genäht, Mundschutzmasken noch nie“, sagt Ines Kasper. 30 Stücke werde sie am Tag schaffen. Gearbeitet wird daheim. Leiterin Cornelia Möckel: „Alle machen freiwillig mit. Wer zuerst kam, konnte sich noch die Stoffballen aussuchen, weiß-rot-karierte, längs gestreifte oder mit Punkten. Sogar grüne Stoffreste vom Kleid aus Alice im Wunderland finden nun weitere Verwendung.“

Am Freitag, 14 Uhr, wird die erste Kiste mit dem neuen Mund-Nasen-Schutz zum Arbeiter-Samariter-Bund in die Wiesestraße gebracht. „Unser technischer Direktor macht den Maskenfahrdienst“, weiß Cornelia Möckel. Zweimal wöchentlich soll an den ASB geliefert werden. „Wir werden so lange nähen, bis nichts mehr gebraucht wird“, so Möckel.

Außen Baumwollstoff und innen Molton

Schon am Dienstag surrte die Nähmaschine bei Manuela Prautsch für den Prototyp. „Außen verwenden wir Baumwollstoff und innen Molton, waschbar bei 90 Grad. Der Schutz ist 23 mal 17 Zentimeter groß. Unser Stofflager ist gut gefüllt. Es befindet sich in einem Raum des ASB.“ Sie sei mit dem Nähen sehr vertraut, meint Prautsch. „Eben durch Mini Decki. Das Projekt stammt aus der Schweiz und ist im April 2016 in Gera gestartet. Engagierte Frauen nähen seitdem farbenfrohe Decken, die an Flüchtlingskinder der Stadt verteilt werden. „Auch diese Arbeit geht weiter. Vorrangig produzieren wir nun den Mundschutz, um jenen zu helfen, die anderen helfen.“

Der ASB Regionalverband Ostthüringen zählt 350 hauptamtliche und 180 ehrenamtliche Mitarbeiter. Sie sind in der ambulanten Pflege in der Wiesenstraße, in der stationären Pflege an den Standorten „Grüner Weg“ und „Landgut Rubitz“ tätig. Die Frauen und Männer arbeiten im Rettungsdienst sowie im Katastrophenschutz und Sanitätsdienst.

Dringend Gummibänder benötigt

Es mangelt nicht an Stoffen und dem Engagement Mundschutz für das medizinische Personal des ASB zu nähen, um Lieferengpässe zu kompensieren. Dringend werden aber Gummibänder, wenn möglich zwischen 3,5 bis 5 Millimeter breit für den Mundschutz gesucht. Wenn Sie, liebe Leser, welche übrig haben, werfen Sie diese in den gekennzeichneten Briefkasten des ASB in Gera, Wiesestraße 189 A ein. Sie können auch vorher unter d Telefon 0365/430 47 30 anrufen, um eine Übergabe zu vereinbaren.

Auch der Caritasverband Ostthüringen braucht dringend Mundschutzmasken, so die Pflegekräfte des Seniorenheimes „Edith Stein“ in Gera-Lusan, der Sozialstationen Gera und Altenburg und die Demenz WG in Gera. Bitte bringen Sie die Mundschutzmasken jederzeit zu folgender Adresse: Seniorenheim „Edith Stein“ in der Auerbachstraße 3 in Gera-Lusan.