Arbeitseinsatz nach Brand in Ronneburg

Bevor sich am späten Montagnachmittag Mitglieder des ASC Ronneburg im zweiten Obergeschoss in der Bahnhofstraße 2 treffen, ist eine Spezialfirma im Gebäude. Sie wird das Reinigen des Boxrings und der durch den Brand mit Ruß überzogenen Geräten, die sich im vorderen Teil befinden, vornehmen. „Wir wollen dann alles abbauen, abtransportieren und einlagern“, sagt Stev Brauner, stellvertretender Vereinsvorsitzender. Dabei sei das Tragen von Schutzkleidung und Atemschutzmasken Pflicht. Der hintere Trainingsraum sei von der Kriminalpolizei noch nicht freigegeben. Sie ermittelt wegen Brandstiftung.

In dem etwas 200 Quadratmeter großen Areal für Judokas und Taekwondo-Kämpfer fraßen am Samstag vergangener Woche die Flammen alles auf. „Dort hatten wir etwa 150 Wettkampfmatten, Westen und neue Schutzkleidung.“ Als sich das Unglück verbreitete, wurde spontan jegliche Unterstützung angeboten. „Dafür sind wir unendlich dankbar. Vor allem die Stadt, der das Gebäude gehört, kümmerte sich.

Am Freitag kam durch das Schulverwaltungsamt in Greiz, die Freigabe fürs Training in der Grundschule Ronneburg. Montag beginnen in der Sporthalle die Tänzer, gefolgt von der Taekwondogruppe und die Judokas. Die Fitnessabteilung kommt in der Krankengymnastik-Praxis Firlus unter. „Die Kinder- und Jugendarbeit unterstützen, ist wichtig und Sport immer gut“, so Inhaberin Sabine Firlus.

Im Objekt von ATC Ronneburg sind die Fitnessgruppe, die Kickboxer und die Boxer. Letztere trainieren ebenso im Boxclub Wismut Gera. Von den 250 ASC-Mitglieder sind 220 Kinder.

Spendenkonto: DE 53 8305 0000 0000 2214 57 Verwendungszweck: „Soforthilfe“

