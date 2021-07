Außenspiegel abgetreten - Am Bahnhof abgestelltes Fahrrad gestohlen - Diebe in Strandbar

Gera/Greiz Das sind die Meldungen der Polizei für Gera und den Landkreis Greiz.

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Dienstagnachmittag für einen Polizeieinsatz. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein Zeuge die beiden gegen 16.25 Uhr, als diese die Körnerstraße entlang liefen und plötzlich den Außenspiegel eines dort geparkten Autos abtraten.

Trotz eingeleiteter polizeilicher Fahndung nach den Sachbeschädigern konnten diese nicht ergriffen werden. Haben Sie zum genannten Tatzeitpunkt die beiden Täter, die als männlich und mit kurzer Hose bzw. Basecap bekleidet beschrieben werden, beobachtet bzw. können Sie Hinweise zu ihnen geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 065 / 829-0 bei der Dienststelle zu melden.

Dieb ließ Helm und Schloss zurück

Den Diebstahl seines E-Bikes hat am Dienstag der 49-jährige Eigentümer der Geraer Polizei gemeldet. Sein Rad schloss er dabei laut Polizeiangaben am gleichen Tag gegen 16.30 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz ab.

Als er gegen 21:50 Uhr zu seinem Fahrrad zurückkehrte, fand er nur noch Helm und Schloss vor. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) nahm folglich die Ermittlungen zum Tatgeschehen auf und sucht gleichzeitig nach Zeugen.

Diebe in Strandbar

Unbekannte Diebe haben sich in der Zeit von Montag zu Dienstag im Bereich einer Strandbar in der Straße Am Sommerbad in Gera aufgehalten. Wie die Polizei mitteilte, fassten sie dabei offenbar die Münzboxen der dortigen Toilettenanlage ins Auge.

Diese brachen die Täter gewaltsam auf, so dass es ihnen gelang, eine geringe Menge Bargeld zu stehlen. Die Geraer Polizei ermittelt nun zum Geschehen. Hierbei werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Einbrechern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der Dienststelle zu melden.

Warnleuchten entwendet

Zwischen Montag und Dienstag haben bislang unbekannte Täter mehrere Warnleuchten entwendet. Diese waren laut Polizeiangaben zur Absicherung einer Baustelle in der Goethestraße eingesetzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit der Polizeiinspektion Greiz unter der Tel.: 03661 6210 in Verbindung zu setzen.

