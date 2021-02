Zwei Verletzte gab es bei diesen Unfällen in Gera.

Auto fährt in Straßenbahn - Fußgänger erfasst

PKW kollidiert mit Straßenbahn

Die Fahrerin (75) eines BMW missachtete Dienstagnachmittag um 14.05 Uhr die rote Ampel, als diese von der Schleizer Straße in die Nürnberger Straße abbog. In der Folge kollidierte das Fahrzeug mit der herannahenden Straßenbahn. Die 75-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden und es kam aufgrund des Unfalls zu einer kurzen Verzögerung des Straßenbahnbetriebes.

PKW-Fahrer übersieht Fußgänger

Am Dienstag gegen 22.20 Uhr fuhr der Fahrer (61) eines Hondas auf der Altenburger Straße und übersah beim Abbiegen in die Bauvereinstraße einen Fußgänger. Dieser überquerte gerade zu Fuß die Straße an einer Ampel, die nicht im Betrieb war. Der 22- Jährige wurde leicht verletzt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Dreiste Betrüger versuchen in Gera neun Mal ihr Glück