Autobahnpolizei zieht überladenen Holz-Brummi auf dem Hermsdorfer Kreuz raus

Gera. Die Autobahnpolizei hatte am Mittwoch einen überladenen Holztransporter gestoppt beim Hermsdorfer Kreuz.

53.260 Kilogramm zeigte die Fahrzeugwaage am Mittwoch auf einem Rastplatz beim Hermsdorfer Kreuz. 13 Tonnen zu viel an Holzstämmen hatte ein Sattelzug geladen, denn die Autobahnpolizei nach eigenen Angaben am Mittwoch auf der Autobahn stoppte. Bis zur Umladung muss der Transporter nun stehen bleiben.

Auch am Sonntag fielen der Autobahnpolizei zwei Transporter auf der A4 bei Gera auf, die völlig überladen waren. Beide hatten mit ungefähr 7 Tonnen das zulässige Ladegewicht von 3,5 Tonnen stark überschritten. In allen drei Fällen wurde eine mittlere dreistellige Summe als sogenannte Sicherheitsleistung fällig.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

