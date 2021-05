Autofahrerin bleibt in Gleisblett in Gera stecken - Anwohnerin entsorgt Glasflaschen durchs Fenster

Gera. Eine 64-Jährige bleibt mit ihrem Auto im Gleisbett auf der Straße stecken. Der Rettungswagen wird jedoch für eine unbeteiligte Fußgängerin gerufen.

Donnerstagvormittag kamen Polizeibeamte und in der Folge ein Abschleppdienst in der Enzianstraße / Wiesestraße zum Einsatz. Dort geriet eine 64-jährige Mercedesfahrerin beim Befahren der Straße in das Gleisbett, wobei das Auto stecken blieb, berichtet die Polizei.

Der hinzugerufenen Abschleppdienst war notwendig, um das Fahrzeug zu bergen. Während der Bergungsarbeiten stürzte zudem eine unbeteiligte Fußgängerin über das Abschleppseil und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Für die Zeit der Fahrzeugbergung war die Wiesestraße kurzzeitig gesperrt.

Flaschen aus dem Fenster geworfen

Weil eine Anwohnerin aus der Rudelsburgstraße in Gera eine leere Glasflasche aus ihrem Fenster ins Freie warf, informierten Donnerstagabend Zeugen die Geraer Polizei. Als diese vor Ort eintrafen bestätigte sich laut Polizei die Meldung. Offensichtlich entsorgt die betreffende Anwohnerin auf diese Art ihre leeren Glasflaschen, denn auf der angrenzenden Wiese konnten bereits 13 weitere Flaschen festgestellt werden. Als die Beamten bei der Frau klingelten, reagierte sie allerdings nicht. Zum Glück wurde niemand verletzt. Die Geraer Polizei fertigte dennoch eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Eine ehemalige Gewerbehalle in Grüna, die nunmehr als private "Schrauberhalle" genutzt wurde, geriet ins Visier unbekannter Täter. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen drangen die Einbrecher gewaltsam in die Halle in Grüna ein und verursachen Sachschaden, berichtet die Polizei.

Zum aktuellen Zeitpunkt können noch keine Angaben zu etwaigem Beutegut gemacht werden. Die Geraer Polizei sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Einbrechern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 bei der Dienststelle zu melden.

Ärztehaus mit Farbe beschmiert

In der Nacht vom Donnerstag zu Freitag hielten sich unbekannte Täter in der Johannes-R.-Becher-Straße in Gera auf, so dass die Geraer Polizei in der Folge die Ermittlungen zu einer begangenen Sachbeschädigung einleiten musste. Im besagten Zeitraum verunstalteten die Täter die Fassade und eine Tür zum Ärztehaus in der Straße mit diverser Farbe und verursachte so Schaden, berichtet die Polizei. Die Geraer Polizei sucht im Zuge der Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 bei der Dienststelle zu melden.

