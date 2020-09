B92-Brücke in Weida bekommt neuen Straßenbelag

Wegen dringender Arbeiten auf der Bundesstraße B92 in Weida ist seit Montag (21.09.2020) die Brücke am Abzweig Greiz (B175) bis voraussichtlich 9. Oktober gesperrt. Seit diesem Frühjahr hatten sich Verschleißerscheinungen, Risse, Setzungen, Verwerfungen und leichte Spurrillen an der Straßendecke der Fahrbahn gezeigt. Die Kosten von rund 90.000 Euro für die seit längerem geplante Baumaßnahme trägt der Bund. Eine Umleitung ist ausgeschildert, die anderen Richtungen werden per Lichtsignalanlage geregelt.