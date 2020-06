Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Baby bei Unfall verletzt - Schaf rennt gegen Auto - Einbrecher scheitert an Fleischerei

Baby bei Unfall verletzt

Beim Abbiegen kollidierten Mittwochabend gegen 20:15 Uhr an der Kreuzung Straße des Bergmanns / Dornaer Straße eine 18-jährige VW-Fahrerin und ein Ford-Fahrer (36 Jahre). Durch die Kollision wurden 4 Personen, darunter ein Baby, leicht verletzt. Ein Rettungswagen kam zum Einsatz. Der Ford musste zudem abgeschleppt werden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Schaf rennt gegen Auto

Mittwochabend gegen 23.45 Uhr meldete sich eine Fahrerin bei der Geraer Polizei und teilte mit, dass sich auf der Straße zwischen Münchenbernsdorf und Großbocka ein Schaf auf der Fahrbahn befand. Die Beamten kontrollierten daraufhin die Strecke, jedoch ohne das Schaf zu finden.

Als sich die Beamten noch einmal mit der Frau unterhielten, kam das Schaf plötzlich angerannt und stieß gegen ihr Fahrzeug. Glücklicherweise entstand kein Sachschaden. Anschließend entfernte sich das Tier wieder, ohne weiter gestoppt werden zu können. Kurz darauf (gegen 1.20 Uhr) konnte schließlich das Schaf gefunden und zurück zu seiner Herde geführt werden.

Garagen beschmiert

Unbekannte Täter trieben in der Zeit vom 31. Mai bis zum 2. Juni ihr Unwesen in einem Garagenkomplex An der Galgenmühle in Ronneburg. Dabei schmierten die Täter mit roter Farbe die Wände zweier Garagen sowie die Scheibe einer dritten Garage. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mopedfahrer verletzt

Am Mittwoch gegen 17.15 Uhr fuhr ein 38-jähriger Peugeot Fahrer den Hirschbacher Weg in Langenwetzendorf in Richtung Nässa. Als er an einem stehenden Fahrradfahrer vorbeifuhr, kam ihm der 18-jährige Fahrer eines Mopeds Simson entgegen. Dieser bremste ab, wich nach rechts aus, rutschte mit dem Vorderrad auf der nassen Fahrbahn weg und stürzte. Dabei verletzte er sich. Am Moped entstand Sachschaden.

Einbruch in Fleischerei misslang

Ein Fleischereigeschäft in der Heinrich-Heine-Straße in Zeulenroda-Triebes nahmen unbekannte Täter ins Visier. In der Zeit vom 2. zum 3. Juni versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam einzudringen, scheiterten allerdings.

Die Kriminalpolizei in Gera sucht Zeugen und Hinweise unter Tel. 0365 / 8234-1465

