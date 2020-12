Bad Köstritz plant Partnerschaft mit Huamantla in Mexiko

Im Oktober lernte Bad Köstritz seine Partnergemeinde Huamantla kennen. Vor einigen Tagen verständigte man sich abermals per Videochat. Mit der mexikanischen Stadt ist eine Global Nachhaltige Partnerschaft geplant. Gespräch mit Andreas Hartmann, Koordinator für Kommunale Entwicklungspolitik in der Stadtverwaltung.

Worum geht es bei Global Nachhaltiger Partnerschaft?

Das Projekt richtet sich an deutsche Städte, die Partnerschaften mit Ländern des sogenannten Globalen Südens anstreben. Die Dahlienstadt Bad Köstritz hat sich dazu die mexikanische Stadt Huamantla aus dem Herkunftsgebiet der Dahlie auserkoren. Das vom Bund zu 100 Prozent geförderte Projekt ist zunächst bis Herbst 2022 mit jeweils zwei Entsendungen angesetzt. Diese finden derzeit bis auf Weiteres digital statt.

Welche gemeinsamen Pläne gibt es?

Zwischen den Bürgermeistern beider Städte, Dietrich Heiland und Jorge Sánchez Jasso wurde das gegenseitige Interesse für eine Partnerschaft mit einer entsprechenden Absichtserklärung dokumentiert. Erste Themenfelder der Zusammenarbeit sind die Biodiversität, die Bildung und die Bekämpfung der Corona-Pandemie.

Welche Ergebnisse brachte der zweite Videochat in dieser Woche?

In der zweistündigen Konferenz erfolgte zunächst eine beiderseitige Bestandsaufnahme der aktuellen Herausforderungen. Dabei wurde besonders die dramatische Situation im Gesundheitswesen in Huamantla infolge der Corona-Pandemie deutlich. Hier gilt es jetzt schnell und unbürokratisch zu helfen. So benötigt das medizinische Personal im einzigen Krankenhaus der Stadt dringend Schutzausrüstungen. Über einen Bundes-Hilfsfonds wird noch in diesem Jahr alles Nötige vorbereitet.