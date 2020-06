Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Brücke in Berga bei Unfall verschoben: Zugverkehr für Stunden unterbochen

Bei einem Unfall ist eine Eisenbahnbrücke in der Bahnhofsstraße in Berga um einige Zentimeter verschoben worden. Wie die Polizei nun mitteilt, ist ein mit einem Bagger beladener Lkw am Freitagnachmittag an dem Bauwerk hängen geblieben. Die geladene Baumaschine habe so weit in die Höhe geragt, dass sie nicht unter der Bahnbrücke in der Nähe der Sparkasse durch passte.

Brücke um mehrere Zentimetzer verschoben

Durch den Aufprall wurde die Brücke um einige Zentimeter verschoben, heißt es weiterhin. Der Versatz habe sich auch auf die Bahngleise übertragen, so dass der Zugverkehr beeinträchtigt wurde. Zwischen 17 und 2 Uhr nachts war die Brücke für den Bahnverkehr komplett gesperrt. Auch später konnten die Züge nur mit Schrittgeschwindigkeit über das Bauwerk rollen.

Erhbliche Beschädignug: Vom Verursacher fehlt jede Spur

An der Eisenbahnbrücke sei erheblicher Schaden entstanden, der aber noch nicht genau beziffert werden könne, so die Polizei. Vom Unfallverursacher fehle indes jede Spur, er sei nach dem Missgeschick geflohen. Ermittlungen wegen Unfallflucht und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr wurden eingeleitet. Zeugen könnten sich unter Telefon 03661/6210 bei der Polizeiinspektion Greiz melden.