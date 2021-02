Bauerfeind will sich in Gera erweitern

Der Geraer Stadtrat soll am Mittwoch über den Aufstellungsbeschluss für das neue „Gewerbegebiet Bieblacher Berg“ entscheiden. Damit gemeint ist das freie Areal kurz vor der Straßenbahnendhaltestelle in Bieblach-Ost. Dem Vernehmen nach will die Bauerfeind AG aus Zeulenroda-Triebes dort in einen neuen Standort investieren.