Bei frühlingshaften Temperaturen in Gera in die Eis-Saison gestartet

Das erste Freiluft-Eis in diesem Jahr lässt sich Familie Müller am Samstag in Gera schmecken. Henriette (5) und Frieda (7) mit ihren Eltern Nicole und Axel. Die Leipziger wagen einen Ausflug ins Ostthüringische, nachdem die Inzidenz in ihrer Stadt – pünktlich zum Wochenende – auf unter 50 gefallen war. Nach einer Stippvisite im Hofwiesenpark genießt die Familie sonnige Plätze im Zentrum.