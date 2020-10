Nur noch knapp zwei Wochen sind Zeit, sich bei der Stadt um Mittel aus der Kulturförderrichtlinie für ausgewählte Projekte der Breiten- und Soziokultur zu bewerben. Dem Beschluss der Stadtratssitzung im September folgend hat sich nun auch der Beirat gefunden, der in dem nun zweistufigen Auswahlverfahren die Anträge vorberät, ehe der Kulturausschuss entscheidet.

In der jüngsten Sitzung des Ausschusses wurde die Besetzung des Fachbeirates festgelegt. Wie Ausschussvorsitzende Sandra Raatz (Für Gera) sagt, vertrete sie zusammen mit Albert Zetzsche (CDU) den Ausschuss im Beirat. Dazu kommen Rita Stielau und Holger Saupe, Leiter der Kunstsammlung, für das städtische Kulturamt. Als externe Beiratsmitglieder wurden Caren Pfeil, Leiterin der Metropol-Kinos, Felix Eckerle vom Theater Altenburg Gera und Lothar Hoffmann vom Verein „Musik für Gera“ (Fête de la Musique) berufen.

Noch bis 31. Oktober 2020 ist Zeit, für Vorhaben im Jahr 2021 Fördermittel zu beantragen. Mindestens 65.000 Euro Kulturfördermittel stehen pro Jahr insgesamt zur Verfügung. Diese Untergrenze hatte der Stadtrat ebenso beschlossen, wie den 31. Januar, an dem spätestens feststehen soll wer in welchem Umfang gefördert wird.

Auf der städtischen Internetseite sind die Fördermodalitäten und Formulare zu finden. Die Anträge sind per Post an das Kulturamt Gera, Schloßstraße 1, 07545 oder per E-Mail an kultur@gera.de zu senden.