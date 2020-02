Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bergschule gewinnt Geraer Stadtmeisterschaft im Schulfußball

Mit dem Erfolg der Bergschule endete die Stadtmeisterschaft im Hallenschulfußball 2020 der 1. und 2. Klassen in den Turnhallen der Erich-Kästner-Schule und in der Waldorfschule. Das Turnier wurde von Lusaner Sportclubs 1980, die auch die Pokale stiftete, ausgerichtet. Es fand im Rahmen des Geraer Schulsportkalenders statt. Bei den Teilnehmern fehlte der Vorjahresdritte, die Otto-Dix-Grundschule. Acht Teams waren somit am Start, darunter die Berg- und die Saarbachtalschule, die 2019 nicht dabei waren.

Der zweite Platz ging an die Grundschule Zwötzen, die im Vorjahr gewann. Foto: Manfred Malinka

Hinter der im gesamten Turnier unbesiegten und ohne Gegentor gebliebenen Bergschule kam der Titelverteidiger, das Team der Zwötzener Grundschule auf Platz 2. Dies war auch ein Zeichen von Konstanz im außerunterrichtlichen Sport in Zwötzen.

In der Vorrunde in der Kästner-Grundschule, deren Mannschaft von Hallensprecher Mario Scherzer betreut wurde, waren die Zwötzner (2:1 gegen Pforten, 0:0 gegen den Bieblacher Hang und 2:0 gegen Kästner-Grundschule) aufgrund der mehr geschossenen Tore (4:1) gegenüber dem Team der Grundschule „Am Bieblacher Hang“ (3:0) im Vorteil.

Wie oft sie aber in der kleinen Halle noch Pfosten und Latte trafen, war nicht an zwei Händen abzuzählen. Die gastgebende Kästner-Grundschule hielt sich zumindest mit einem 2:0 über Pforten schadlos, denn sie verlor auch noch im Siebenmeterschießen um Platz fünf gegen die Buschschüler, nachdem es nach regulärer Spielzeit von acht Minuten 2:2 gestanden hatte. Die Waldorfschulen-Vorrunde gewann die Bergschule gleichfalls mit sieben Zählern wie die Zwötzener.

Im Halbfinale in der proppevollen Kästner-Turnhalle waren die Bergschüler denen vom Bieblacher Hang 2:0 überlegen, während die Zwötzener nach 0:1-Rückstand noch 2:1 gegen die Tüv-Entdecker von Sven Rosenkranz siegten. Um Rang drei gab es zwischen Tüv und Bieblach ein 0:0, sodass ein Siebenmeterschießen über den Bronzeplatz entscheiden musste.

Dieses gewannen die Bieblacher gegen die Tüv-Entdecker mit 1:0. Die Siegermannschaft erhielt Pokal und Urkunde. Zudem bekam jeder dieser Spieler noch einen Sachpreis, der von der Nachwuchsakademie „Glück Auf“ gestiftet wurde.

Der Endstand: 1. Bergschule Gera 2. Zwötzener Grundschule 3. Grundschule „Am Bieblacher Hang“ 4. Tüv-Entdecker-Gemeinschaftsschule 5. Grundschule „Wilhelm Busch“ 6. Grundschule „Erich Kästner“ 7. Pfortener Grundschule, Grundschule Saarbachtal