Berufsmesse Weida: Wenn die Betriebe zu den Schülern kommen

Stammgäste, aber auch Neulinge waren am Mittwoch unter den 23 Ausstellern der mittlerweile sechsten Berufsmesse in der Weidaer Max-Greil-Regelschule anzutreffen. Viele Unternehmen und weiterführende Bildungseinrichtungen aus der Region nutzten das Format zum wiederholten Male, um die Weidaer Acht- bis Zehntklässler ganz direkt über die Ausbildungsmöglichkeiten in ihren Häusern zu informieren. Statt springen, rennen und schwitzen galt für die Schüler am Vormittag in der Turnhalle, Kontakte zu knüpfen, Fragen zu stellen und sich beruflich zu orientieren.

Ausbildungsleiter Frank Walter von HBS Elektrobau GmbH zeigt Eric Werner Möglichkeiten in der Elektro-Branche. Foto: Peter Michaelis Die Intensität, mit der sich die Schüler darauf einließen, war sicherlich unterschiedlich. Während die Neuntklässlerinnen Lilly, Lilly und Joan in erster Linie die schulische Aufgabe dahinter sahen, war für das Trio Elias, Björn und Lennert durchaus das ein oder andere Angebot dabei. Während die beiden Lillys beruflich gern eine medizinische Laufbahn einschlagen würden und also nach der Regelschule Abitur und Studium auf dem Plan haben, haben Elias und Björn die „Grünen Berufe“ vor Augen. Während beide sich ein Dasein als Landwirte, Björn wahlweise als Garten- und Landschaftsbauer, vorstellen können, hegt Lennert zwar auch Sympathien für die Landwirtschaft, würde aber lieber Mechatroniker werden, zum Beispiel für Landmaschinen. Als Landwirt, sagt er, verdiene man für die viele Arbeit zu wenig, „und man muss ja davon leben können“. Unternehmen im Gewerbegebiet organisieren eigenen Ausbildungs-Tag Ob nun begründet oder nicht, solche Vorstellungen zu einzelnen Berufsbildern kennt auch Sascha Bär. Im Fall des Transportleiters bei der Havi Logistics GmbH ist es das des Berufskraftfahrers. „Wir wollen den Bekanntheitsgrad unseres Unternehmens steigern und gleichzeitig für das Ansehen des Berufskraftfahrers werben“, sagt er. Zumindest bei der Havi-Niederlassung in Lederhose sei die Fluktuation sehr niedrig, schlechte Arbeitsbedingungen könne man sich angesichts des Mangels an Bewerbern und Lehrlingen auch gar nicht leisten, sagt Sascha Bär. Wie seine Kollegin für die Ausbildung, Ines Wilhelmi-Beer, sagt, habe Havi Logistics schon lange um einen Platz bei dieser Berufsmesse gekämpft, dieses Jahr klappte es zum ersten Mal. Gleichzeitig organisiert man am 31. März von 15 bis 18 Uhr zusammen mit fünf weiteren Betrieben im Gewerbegebiet zwischen Lederhose und Münchenbernsdorf einen eigenen Tag der offenen Ausbildungsbetriebe. Neben PI Ceramic und der mkf GmbH, die auch mit Ständen in der Greilschule vertreten waren, sind dann auch Hugo Schnippering Kunststoff- und Metalltechnologie, sgs-Bau und Geissler Elektrotechnik mit von der Partie. Mehr Nachfrage von Betrieben als Platz in der Halle IAlexander Baranov studiert bei der Dualen Hochschule Gera Eisenach Praktische Informatik. Bei der Lacos Computerservice GmbH Zeulenroda-Triebes entwickelt er Software für die Landwirtschaft. Foto: Peter Michaelis Erstmals bei der Berufsmesse dabei war auch die Aalberts Surface Treatment GmbH. „Die Suche nach Lehrlingen ist tatsächlich schwieriger geworden“, bestätigt Sven Müller Produktionsleiter des 60 Mitarbeiter zählenden Wünschendorfer Unternehmens für Oberflächenbeschichtung, ehemals Alzi Metallveredlung. „Wir haben zwar auch noch offene Lehrstellen für das kommende Lehrjahr, die wir natürlich gern besetzen würden, aber wir sehen die Messe auch als längerfristige Möglichkeit, uns und unsere Ausbildungsberufe bekannter zu machen.“ Und, so glaubt Sven Müller, die Messe an sich sei ein gemeinsames Werben für die technischen Berufe. Wenn auch nicht nur für die, denkt man an die Stände für die „Grünen Berufe“ des Landwirtschaftsamts, der Berufsschulen Greiz/Zeulenroda und Hermsdorf, des Greizer Krankenhauses oder des Bildungswerks für Gesundheits- und Sozialberufe Gera-Kaimberg. Christian Rabitzsch von der Wirtschaftsförderung des Landkreises Greiz freute sich über die Vielfalt. „Wir hätten sogar noch mehr Nachfrage von Ausstellern, aber die Halle gibt nicht mehr her“, sagt sie über die Messe, die zum Projekt Schule-Wirtschaft im Landkreis Greiz zählt und in ähnlicher Form auch an den Schulen in Berga und Münchenbernsdorf organisiert wird.